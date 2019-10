Pernigotti cede ad Optima ramo gelati

Si è conclusa positivamente la cessione da parte di Pernigotti del ramo d’azienda “Ice&Pastry” (I&P) al gruppo Optima.

“Nel Gruppo Optima abbiamo trovato sia il soggetto ideale a cui cedere la divisione “Ice&Pastry”, sicuri di affidarla ai migliori professionisti del settore per farla crescere e prosperare, che un possibile partner di lungo periodo con cui collaborare nei prossimi anni a progetti sinergici. L’accordo raggiunto rappresenta un tassello fondamentale per il piano di sviluppo della divisione “Confectionary” grazie al consolidamento delle attività e conseguente rivalorizzazione dello stabilimento di Novi Ligure” ha affermato Pierluigi Colombi, Chief Financial Officer di Pernigotti in una nota.