PepsiCo, utili in calo del 10% nel primo trimestre 2025

Il primo trimestre del 2025 si chiude con un segno negativo per PepsiCo, che ha registrato un utile per azione di 1,33 dollari, segnando una flessione del 10% rispetto al 2024. I ricavi del colosso americano delle bevande e snack hanno raggiunto i 17,919 miliardi di dollari, mostrando un calo dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’utile operativo ha subito una contrazione, scendendo a 2,583 miliardi di dollari dai 2,717 miliardi del primo trimestre 2024, mentre l’utile netto è diminuito a 1,834 miliardi da 2,042 miliardi. “Nel primo trimestre, le nostre attività hanno dimostrato resilienza in un contesto geopolitico e macroeconomico sempre più dinamico e complesso. Guardando al futuro, prevediamo maggiore volatilità e incertezza, in particolare a causa degli sviluppi del commercio globale, che riteniamo aumenteranno i costi della nostra catena di fornitura. Allo stesso tempo, le condizioni dei consumatori in molti mercati restano modeste e presentano prospettive incerte”, ha dichiarato Ramon Laguarta, presidente e amministratore delegato del gruppo.

Nonostante queste sfide, PepsiCo ha confermato la guidance per l’intero anno 2025, anticipando una crescita organica dei ricavi inferiore al 5%.