Panic selling sui mercati: future su Wall Street calano con dazi e paura recessione

L’avversione al rischio prosegue così come di pari passo la fuga dal mercato azionario. I futures su Wall Street sono in discesa, mentre la Casa Bianca è rimasta irremovibile anche di fronte al crollo di Wall Street in scia all’introduzione da parte del presidente Donald Trump di tariffe maggiori del previsto sulla maggior parte dei principali partner commerciali degli Stati Uniti. Poco prima dell’avvio delle Borse europee, i future sui principali indici Usa segnano un calo di circa il 4%, preannunciato un nuovo tonfo in avvio per gli Usa.

Una nuova bufera dopo il crollo del mercato avvenuto alla fine della scorsa settimana, con l’S&P 500 che è sceso del 6% venerdì, registrando la sua peggiore performance dallo scoppio della pandemia a marzo 2020. Il benchmark ha perso il 10% in due giorni, pericolosamente vicino a un bear market.

Intanto, nel fine settimana per gli investitori non sono arrivate le buone notizie che speravano, ovvero che l’amministrazione Trump stesse già conducendo negoziati con i diversi paesi per abbassare le tariffe o, quantomeno, che stesse valutando di ritardare la serie di tariffe reciproche in vigore da mercoledì 9 aprile.