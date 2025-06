Paesi OCSE, inflazione stabile a gennaio al 4,7% annuo

Nel mese di gennaio l’inflazione nei Paesi membri dell’OCSE si è attestata al 4,7% su base annua, mantenendo un andamento stabile rispetto ai mesi di novembre e dicembre. Questo dato, comunicato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, evidenzia una situazione di stabilità generale, con 15 Paesi che hanno registrato un incremento dei prezzi, 10 che hanno visto un calo, e un terzo dei Paesi che ha mantenuto livelli pressoché invariati.

Le principali componenti dell’inflazione, quali energia, beni alimentari e componente core, hanno mostrato variazioni minime a gennaio. In particolare, il dato annuale sull’energia ha visto un leggero aumento, passando dal 3,8% al 4%. Al contrario, la componente core e quella dei beni alimentari sono rimaste stabili rispettivamente al 4,8% e al 4,4%.

Per quanto riguarda il G7, l’inflazione è rimasta in linea con il mese di dicembre, segnando un +2,9% su base annua. In questo gruppo di Paesi, si è osservata una moderata crescita dei prezzi dei beni alimentari, mentre i costi dell’energia e della componente core non hanno subito variazioni significative. Nei Paesi del G20, invece, la variazione annua dei prezzi al consumo è rimasta stabile al 5%.