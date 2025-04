OVS amplia il portafoglio con l’acquisto di azioni proprie

15:56

Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL italiano per il 2025 e il 2026, in un contesto di incertezza economica globale. L’inflazione è prevista in crescita, con i prezzi al consumo che raggiungeranno l’1,7% quest’anno e il 2% l’anno prossimo. Il tasso di disoccupazione si manterrà stabile al 6,7% nei prossimi due anni, mentre l’avanzo delle partite correnti si attesterà allo 0,9%.