Otofarma guarda alla quotazione a Piazza Affari per sostenere piani di sviluppo

Il gruppo Otofarma punta allo sbarco a Piazza Affari. La società, con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’hearing care, leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico, ha annunciato di avere chiuso il bilancio 2024 con ricavi a 15,1 milioni di euro, in sensibile crescita (+29%) rispetto agli 11,7 milioni di euro del 2023, con un EBITDA pari a 3,0 milioni di euro ed un margine del 19,7% sul fatturato. Tale risultato conferma per la capogruppo Otofarma S.p.A. il tasso di crescita annuale composto (CAGR) degli ultimi cinque anni, superiore al 30%.

“Il modello di business che abbiamo sviluppato e messo a punto – commenta Giovanna Incarnato Bartolomucci, ceo di Otofarma – ci posiziona come un vero e proprio unicum in grado di seguire le esigenze del paziente ipoacusico in maniera capillare, con una fitta rete di farmacie affiliate e un processo produttivo strutturato e snello che ci consente di personalizzare e rendere unico ogni singolo apparecchio. Abbiamo oggi importanti progetti di crescita organica, correlati a una espansione della nostra forza vendita e a una penetrazione delle farmacie ancora più intensa, ma miriamo anche a potenziali operazioni straordinarie, per accelerare l’espansione geografica e di prodotto. Non ultimo, contiamo a breve di individuare una nuova sede operativa in Lombardia per rafforzare la nostra capacità produttiva e di ricerca e sviluppo, spostandoci anche dal punto di vista industriale verso il nostro principale mercato di riferimento. Per sostenere i nostri piani di sviluppo guardiamo quindi alla quotazione in Borsa come una grande opportunità”.