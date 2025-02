Ops Mps-Mediobanca: depositato in Consob il prospetto

Mps ha annunciato ieri sera di avere depositato presso la Consob il documento relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa su Mediobanca. Nella nota si precisa che per ogni 10 azioni di Mediobanca portate in adesione all’offerta saranno corrisposte 23 azioni ordinarie delle banca senese di nuova emissione.

L’istituto guidato da Lovaglio ha inoltre comunicato di avere provveduto a presentare alle autorità competenti (tra cui la Banca centrale europea, Bankitalia e l’Ivass), le istanze per l’ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla normativa di settore in relazione all’offerta ma anche le notifiche/comunicazioni in materia antitrust e golden power.