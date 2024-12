OneSight EssilorLuxottica Foundation, partnership con l’OMS per l’iniziativa SPECS 2030

10:23

La Borsa di Tokyo ha registrato una chiusura in calo, con l’indice Nikkei in discesa dello 0,8%. I titoli dei produttori di elettronica e videogiochi, come Advantest e Nintendo, hanno subito perdite significative. Gli investitori sono in attesa dei dati sull’occupazione USA e delle possibili evoluzioni delle tariffe statunitensi.