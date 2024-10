Officina Stellare, costituzione jv italiana Skyloom Europe per impianto produttivo di terminali ottici di volo

L’italiana Officina Stellare e l’americana Skyloom Global Corp. USA hanno annunciato la sottoscrizione di una lettera d’intenti non vincolante per la costituzione della joint-venture italiana Skyloom Europe finalizzata alla realizzazione di un impianto produttivo di terminali ottici di volo, “grazie alle solide e virtuose relazioni tecniche e commerciali in essere da molti anni – spiega una nota – e in vista della complementarità di interessi nell’ambito delle applicazione strategiche della Space Economy ed in particolare delle infrastrutture di telecomunicazione”.

Nel dettaglio, lo scopo della jv è quello di realizzare un impianto produttivo ad elevata capacità, destinato alla realizzazione di terminali ottici di volo per applicazioni di intersatellite link terraorbita ed orbita-orbita, sia ordinarie che criptate tramite codifica quantistica (QKD) e per servizi di GEO-relay.

L’infrastruttura industriale che si insedierà in Italia, si legge ancora, sarà simile a quella già collaudata di Skyloom Global Corp USA, attualmente operativa in Colorado, la cui produzione è destinata sia agli importanti programmi di sviluppo di comunicazione ottica dell’SDA (Space Development Agency) americana, sia ad altri primari clienti internazionali, istituzionali e commerciali.