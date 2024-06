Ocse, disoccupazione stabile ad aprile: il tasso rimane al 4,9%

Il tasso di disoccupazione nell’area Ocse è rimasto stabile al 4,9% nel mese di aprile, continuando a mantenersi sotto il 5% dall’aprile 2022. Lo ha comunicato l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che riunisce 38 Paesi industrializzati.

Tra i Paesi con dati disponibili per aprile, l’indicatore è rimasto invariato in 25 nazioni, è diminuito in 4 ed è aumentato in 3. Il numero totale di disoccupati nell’Ocse è leggermente sceso a 34,1 milioni. Questo dato si è mantenuto stabile o è diminuito in 18 Paesi, con il calo più significativo registrato in Colombia.