Nvidia: trimestrale oltre le attese, ma mercato “deluso” da guidance

Trimestrale superiore alle attese per Nvidia, con il mercato che guarda però con attenzione alla guidance. Il big Usa dell’intelligenza artificiale ha chiuso il terzo trimestre fiscale 2025 con un utile netto più che raddoppiato a quota 19,31 miliardi di dollari, ossia 78 centesimi per azione, rispetto ai 9,24 miliardi, ossia 37 centesimi per azione, registrati nell’analogo periodo nel 2023. In rialzo anche i ricavi che sono balzati a 35,1 miliardi, in crescita del 94% rispetto a un anno fa e del 17% rispetto al trimestre precedente, rispetto alle previsioni ferme a 33,25 miliardi.

“Nonostante la crescita sia ancora molto forte, si nota un rallentamento negli ultimi tre trimestri, in cui il guadagno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è stato del 122%, del 262% e del 265%”, segnala Giorgio Vintani, analista e consulente finanziario indipendente.

Per il trimestre che verrà archiviato a gennaio, Nvidia si attende un giro d’affari di 37,5 miliardi di dollari (+/-2%), contro i 37,1 miliardi indicati dal consensus Bloomberg. Ma le previsioni non ufficiali, ma “sussurrate e rimbalzate tra gli addetti”, ricordano da MarketWatch, erano ancora più alte e si aggiravano tra i 39-40 miliardi.

Una guidance che non sembra, quindi, appagare completamente il mercato, con il titolo che cede circa il 2,5% nell’afterhours.