Nvidia punta sugli Stati Uniti per la produzione di supercomputer AI

Nvidia, leader nel settore dei semiconduttori, ha annunciato una mossa strategica che potrebbe ridefinire il panorama tecnologico statunitense. Per la prima volta, l’azienda produrrà un supercomputer per l’intelligenza artificiale interamente negli Stati Uniti, un passo significativo per rafforzare la sua posizione nel mercato globale.

Secondo quanto riportato nel blog aziendale, la produzione e il test dei chip Blackwell avverranno in Arizona, mentre i supercomputer saranno assemblati in Texas. Nvidia collaborerà con Foxconn per la fabbrica di Houston e con Wistron a Dallas, entrambe società taiwanesi di spicco nel settore della produzione tecnologica.

L’inizio della produzione è previsto entro 12-15 mesi, con l’obiettivo ambizioso di investire fino a 500 miliardi di dollari in infrastrutture per l’intelligenza artificiale sul suolo americano nei prossimi quattro anni.