Nvidia: grande attesa per le ultime scoperte sull’Intelligenza Artificiale

In rialzo nel premercato le azioni di Nvidia che sono salite di oltre il 2% in vista della conferenza dell’azienda in cui dovrebbe presentare le sue ultime scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale.

L’evento è la prima conferenza annuale di Nvidia dedicata agli sviluppatori che si tiene in presenza dopo la pandemia. La società, che nell’ultimo anno è stata al centro di un rally di mercato guidato dall’intelligenza artificiale, dovrebbe presentare i suoi nuovi chip di punta, specificamente pensati per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’amministratore delegato Jensen Huang terrà un discorso e poi dovrebbe presentare la prossima generazione di chip AI di Nvidia, che si dice si chiamerà B100.