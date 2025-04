Novartis, profitti in crescita del 34% nel primo trimestre 2025

Il gigante farmaceutico Novartis ha annunciato un notevole incremento dei profitti nel primo trimestre del 2025, registrando un utile di 3,6 miliardi di dollari. Questo rappresenta un aumento del 34% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ponendo l’azienda in una posizione di forza nel settore.

I ricavi sono aumentati del 12%, raggiungendo i 13,2 miliardi di dollari, e le previsioni per l’anno in corso sono state riviste al rialzo. Novartis stima ora un incremento dei ricavi vicino al 10% e un miglioramento dell’utile operativo core in doppia cifra. Il risultato operativo ha visto un incremento del 38%, attestandosi a 4,66 miliardi di dollari, mentre il risultato operativo core è cresciuto del 27%, raggiungendo 5,57 miliardi di dollari. Questi risultati, superiori alle aspettative degli analisti, sono stati trainati dalle vendite di trattamenti chiave.

Tra i farmaci che hanno contribuito al successo del trimestre spiccano Entresto, utilizzato per l’insufficienza cardiaca, con un incremento delle vendite del 22%; Kisqali, per il cancro al seno, con un aumento del 56%; e Kesimpata, per la sclerosi a placche, con un incremento del 43%. Anche Cosentyx, per la psoriasi a placche, ha registrato una crescita delle vendite del 18%, mentre Leqvio, per l’ipercolesterolemia primaria, ha visto un aumento del 72%. Infine, Scemblix, utilizzato nella leucemia mieloide cronica, ha segnato un incremento del 76%.