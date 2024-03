Nordstrom valuta offerta di acquisto privata: titolo balza del 10%

Le azioni Nordstrom sono balzate di oltre il 10% oggi in seguito alla notizia che la catena di grandi magazzini sta cercando di diventare privata.

La famiglia fondatrice del retailer sta lavorando con Morgan Stanley

e la banca d’investimento Centerview Partners per determinare se le società di private equity siano interessate a un accordo, ha riferito Reuters, citando persone che hanno familiarità con la questione. Secondo la Reuters, un accordo potrebbe non arrivare dopo che un precedente tentativo di acquisire Nordstrom come azienda privata è fallito nel 2018.

La società prevede per l’intero anno un calo del 2% e un aumento dell’1% rispetto al 2023.