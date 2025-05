Nintendo, utile netto in calo del 43,2% nell’anno fiscale 2024-2025

Nintendo, il gigante giapponese dei videogiochi, ha comunicato un drastico calo del 43,2% nell’utile netto per l’anno fiscale 2024-2025, terminato a marzo. Questo calo è dovuto principalmente all’atteggiamento attendista dei consumatori in attesa del lancio della nuova console Switch 2, previsto per giugno.

Durante l’anno fiscale, Nintendo ha riportato un utile netto di 278,8 miliardi di yen, equivalenti a 1,71 miliardi di euro. Il fatturato ha subito una contrazione del 30%, scendendo a 1.165 miliardi di yen, ovvero 7,16 miliardi di euro. Le vendite della console attuale, Switch, sono diminuite del 22%, evidenziando l’importanza del prossimo lancio per il futuro dell’azienda.