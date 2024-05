Nexi: Ebitda batte le attese nel I trim., lancio buyback da 500 mln

Trimestrale in crescita per Nexi. La paytech guidata da Paolo Bertoluzzo ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre 2024 con ricavi in crescita del 6% a 781,6 milioni di euro e con l’Ebitda che è aumentato dell’8,6% a 361,7 milioni con una crescita dell’Ebitda margin pari a circa +112 punti base. I numeri dei primi tre mesi del 2024 sono stati migliori delle attese: il consensus Bloomberg si attendeva un Ebitda di 358,2 milioni e ricavi operativi per 777 milioni.

Nexi ha confermato la guidance 2024 e ha comunicato il lancio del buyback. Nel dettaglio, la società prevede l’avvio del programma di riacquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 500 milioni da completarsi entro il 31 ottobre 2025, già approvato dall’assemblea degli azionisti lo scorso 30 aprile.