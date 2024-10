Mutui USA, forte calo delle richieste nella seconda settimana di ottobre

Le richieste di mutui ipotecari negli Stati Uniti hanno registrato un significativo calo nella settimana conclusasi l’11 ottobre, con l’indice che misura il volume delle domande in diminuzione del 17%. Questo dato segue un decremento del 5,1% osservato nella settimana precedente. Secondo la Mortgage Bankers Associations (MBA), anche le richieste di rifinanziamento hanno subito una forte flessione, scendendo del 26,3%, mentre le nuove domande sono diminuite del 7,2%.

La situazione è influenzata dall’aumento dei tassi sui mutui trentennali, che sono saliti al 6,52% rispetto al 6,36% della settimana precedente. Questo incremento dei tassi potrebbe aver contribuito al calo delle richieste di mutui, rendendo più costoso per i consumatori finanziare l’acquisto di una casa o rifinanziare i prestiti esistenti. La MBA sottolinea come questi cambiamenti nel mercato dei mutui riflettano una più ampia tendenza economica, dove l’incertezza e le fluttuazioni dei tassi di interesse giocano un ruolo cruciale. Gli esperti del settore suggeriscono che i consumatori stiano diventando più cauti nel richiedere nuovi finanziamenti, in attesa di condizioni economiche più favorevoli.