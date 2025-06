Mps: conclusa emissione di un european covered bond (premium) per 750 mln€, scadenza gennaio 2031

Ancora corporate bond. Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciato ieri di avere concluso con successo il collocamento di un’emissione di Conditional Pass Through (“CPT”) European Covered Bond con scadenza 18 gennaio 2031 destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.

A conferma dell’elevato interesse per la banca da parte di investitori sia italiani che internazionali, si legge in una nota, gli ordini sono cresciuti rapidamente superando 1,5 miliardi e permettendo di incrementare la dimensione dell’operazione fino a 750 milioni, rispetto agli iniziali 500 milioni, mantenendo condizioni competitive. La cedola è stata infatti fissata al livello di 2,750% per annum, ad un prezzo di re-offer di 99,728 corrispondente ad un rendimento di 2,805% e ad uno spread di 54 bps sul tasso di riferimento. Tale spread è significativamente più basso rispetto alla precedente emissione di Covered Bond del luglio 2024 con 65 bps per una scadenza di 6 anni.

L’emissione, con un rating atteso pari a Aa3 / AA / AA (Moodys/Fitch/Morningstar DBRS), è stata collocata presso un ampio panel di investitori istituzionali: la distribuzione geografica evidenzia un diffuso interesse nazionale e internazionale tra cui Italia al 61%, Regno Unito e Irlanda al 19% e altri Paesi del Nord Europa al 12%.

Banca Monte Dei Paschi di Siena, Barclays, Crédit Agricole CIB, NatWest, Santander, Société Générale e UniCredit hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.