Mps: autorizzazioni Bce su Ops Mediobanca

Con riferimento all’assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), convocata per il prossimo 17 aprile, la banca ha annunciato di avere ricevuto dalla Banca Centrale Europea, in merito all’aumento di capitale a servizio dell’Offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca, le autorizzazioni relative alla computabilità quale capitale primario di classe 1 (CET 1), delle nuove azioni emesse e alle modifiche statutarie concernenti la delega al consiglio di amministrazione per il suddetto aumento di capitale, subordinatamente all’approvazione di tali modifiche statutarie da parte dell’assemblea di Mps.