Morellato Group, fatturato di 723 milioni di euro nel 2024

Nel 2024 Morellato Group ha raggiunto un fatturato di 723 milioni di euro, mostrando una lieve diminuzione rispetto ai 737 milioni del 2023. Tuttavia, l’EBITDA margin si è mantenuto stabile al 21%, dimostrando la solidità finanziaria dell’azienda. Un notevole incremento è stato osservato nel canale e-commerce, che ha contribuito al 20% delle vendite totali, rispetto al 17% dell’anno precedente.

Il gruppo, rinomato per i suoi gioielli di alta qualità, opera a livello globale con il 70% delle vendite provenienti dall’estero. Con 4.800 dipendenti distribuiti in 660 negozi in 60 paesi, Morellato promuove una forte inclusione di genere. Infatti, l’85% dei dipendenti sono donne, con il 53% in ruoli di top e senior management e il 43% coinvolto nella governance aziendale.

I marchi di Morellato, inoltre, sono distribuiti in 7.000 gioiellerie a livello mondiale. Il presidente Massimo Carraro ha espresso la sua soddisfazione per i risultati del 2024, un anno impegnativo che ha visto l’azienda migliorare la redditività e guadagnare nuove quote di mercato. Carraro ha sottolineato l’importanza del mantra “Make It Precious”, che guida le decisioni aziendali con un focus costante sul cliente, rendendo chiara la strategia vincente del gruppo.