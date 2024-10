Mondadori scommette sull’innovazione: 11 startup selezionate per il programma Plai

L’acceleratore di startup Plai del gruppo Mondadori ha ufficialmente dato il via al suo primo programma, selezionando 11 startup tra le 520 candidature ricevute. Queste startup, che rappresentano l’avanguardia nell’uso dell’intelligenza artificiale, sono state scelte per il loro potenziale innovativo in quattro aree chiave: education, book and publishing, new media & advertising e retail.

Il programma di accelerazione avrà una durata di quattro mesi e offrirà a ciascuna delle startup selezionate un investimento iniziale di 100mila euro, in cambio di una quota di minoranza. Questo impegno fa parte di un piano più ampio del gruppo Mondadori, che ha stanziato circa 6 milioni di euro da investire nel triennio 2024-2026.