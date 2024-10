NewsMondo.it torna con un nuovo evento. Si tratta di “Missione Intelligenza Artificiale: Banche e Assicurazioni alla sfida dell’innovazione”, dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale (IA) nel settore finanziario e assicurativo, che si terrà il 12 novembre 2024 alle ore 9:30 presso il Palazzo della Borsa a Milano.

L’evento, moderato da Alessandro Plateroti, direttore di NewsMondo, e da Franco Ferraro, capo redattore di SkyTG24, esplorerà il tema dell’IA, evidenziando come questa tecnologia sia già oggi un pilastro della trasformazione digitale per banche e assicurazioni, rivoluzionando le strategie aziendali e migliorando l’esperienza per imprese e famiglie.

“L’evento di aprile 2024 sulla cybersicurezza in Regione – dichiara il direttore Alessandro Plateroti – ci ha mostrato chiaramente quanto la sicurezza informatica sia diventata una priorità assoluta anche per il mondo finanziario e assicurativo. Abbiamo quindi pensato che fosse il momento giusto per ampliare il discorso, portando a Milano ‘Missione Intelligenza Artificiale, un evento dedicato non solo alla sicurezza ma anche a tutte le opportunità che l’intelligenza artificiale può offrire. Vogliamo creare un dialogo tra istituzioni e aziende per esplorare come l’IA possa essere utilizzata in modo strategico e responsabile per guidare l’innovazione in questo settore“.

L’iscrizione all’evento è gratuita. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito di NewsMondo.