Microsoft, nuova ondata di licenziamenti: coinvolti 9.000 dipendenti

Microsoft, gigante americano del settore tecnologico, ha dichiarato l’intenzione di effettuare una nuova serie di licenziamenti che interesseranno circa 9.000 dipendenti. Questa decisione rappresenta la seconda significativa riduzione del personale nell’arco di quest’anno. A riportarlo è Bloomberg, citando un portavoce dell’azienda.

Secondo quanto dichiarato, meno del 4% della forza lavoro complessiva sarà colpito dai tagli, che si estenderanno attraverso diversi team, aree geografiche e ruoli all’interno dell’organizzazione. “Continuiamo a implementare i cambiamenti organizzativi necessari per posizionare al meglio l’azienda e i team per il successo in un mercato dinamico”, ha affermato il portavoce di Microsoft.

Questa ondata di licenziamenti segue una precedente riduzione avvenuta a maggio, che ha visto l’uscita di 6.000 dipendenti, colpendo principalmente le posizioni legate a prodotto e ingegneria. Al termine di giugno 2024, Microsoft contava un totale di 228.000 dipendenti, di cui 45.000 impegnati nei settori vendite e marketing.