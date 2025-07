MFE lancia un’Opa sulla tedesca ProSieben. Ceo Berlusconi: “serve un cambio di passo”

Affondo di Mediaset in Germania. Ieri a mercati chiusi Mfe-Mediaforeurope (MFE) ha annunciato la sua intenzione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto volontaria per aumentare la sua partecipazione in ProSieben, principale operatore tedesco nel settore dell’entertainment, “con l’obiettivo di ottenere flessibilità e opzionalità”.

In base ai termini dell’accordo, il gruppo prevede di offrire agli azionisti di ProSieben che porteranno in adesione le loro azioni durante il periodo d’offerta un corrispettivo pari alla media ponderata per i volumi degli ultimi 3 mesi del titolo ProSieben , che corrisponde al corrispettivo d’offerta minimo per legge.

“Circa il 78% del corrispettivo d’offerta è previsto sia pagato in denaro mentre il restante circa 22% è previsto sia corrisposto in natura, in azioni MFE “A” di nuova emissione. L’offerta sarà soggetta alle consuete condizioni, quali una condizione cd. MAC relativa al mercato ed al business, il rilascio delle autorizzazioni regolamentari ed altre condizioni. Sempre in data odierna, l’offerente ha concluso un accordo vincolante con un attuale azionista di ProSieben secondo il quale lo stesso azionista si è impegnato ad aderire irrevocabilmente all’offerta per una parte delle azioni di ProSieben attualmente detenute. Tale accordo garantisce che l’offerente deterrà in ogni caso più del 30% del capitale sociale di P7 all’esito dell’offerta” si legge nel comunicato ufficiale.

MFE ha deciso di aumentare ulteriormente la sua partecipazione in ProSieben e di conseguenza il suo investimento a lungo termine e il suo impegno nei confronti della stessa, con l’obiettivo di contribuire più attivamente allo sviluppo della direzione strategica di ProSieben in futuro. L’obiettivo di MFE è quello di incrementare la collaborazione con ProSieben e di mettere a disposizione le proprie competenze e la profonda conoscenza del settore dell’entertainment per coadiuvare il management di ProSieben nell’affrontare le sfide industriali che si trova a fronteggiare e nello sfruttare le opportunità derivanti dai cambiamenti in corso nel settore.

«Serve un cambio di passo. Riteniamo che ProSiebenSat.1 abbia bisogno di un azionista solido che possa mettere a disposizione competenze e esperienza nel settore, contribuendo attivamente al suo percorso di crescita. L’intenzione di aumentare la nostra quota azionaria e la conseguente Offerta Pubblica di Acquisto è indispensabile per poter concretamente affiancare ProSieben con un approccio costruttivo e creare valore a beneficio di tutti gli azionisti, prima che sia troppo tardi”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, ceo di Mfe-Mediaforeurope.