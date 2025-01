Metsera si prepara per il debutto a Wall Street con una IPO da 292 milioni di dollari

Metsera, un nome emergente nel settore della biotecnologia, sta per fare il suo ingresso trionfale a Wall Street. L’azienda ha annunciato l’intenzione di lanciare un’offerta pubblica iniziale (IPO) che vedrà l’emissione di 17.187.500 azioni, con l’obiettivo di raccogliere fino a 292,2 milioni di dollari. Gli investitori stanno osservando con interesse l’intervallo di prezzo stimato per azione, compreso tra 15 e 17 dollari.

Specializzata nello sviluppo di farmaci per la perdita di peso, Metsera si distingue per la sua innovazione nel campo dei peptidi analoghi di ormoni stimolati da nutrienti, noti come NuSH. Questi trattamenti di nuova generazione, disponibili sia in forma iniettabile che orale, sono progettati per affrontare l’obesità e il sovrappeso, oltre a condizioni correlate, con un approccio che potrebbe rivoluzionare il settore.