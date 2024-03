Meta offre di tagliare i canoni mensili di Facebook e Instagram a 5,99 euro

In seguito a discussioni con le autorità di regolamentazione, Meta Platforms ha proposto in taglio del canone mensile di abbonamento a Facebook e Instagram a 5,99 euro da 9,99 euro, come ha dichiarato un dirigente di Meta.

“Volevamo accelerare questo processo da un po’ di tempo, perché abbiamo bisogno di raggiungere uno status stabile… quindi abbiamo offerto di abbassare il prezzo da 9,99 a 5,99 euro per un singolo account e 4 euro per ogni account aggiuntivo”, ha dichiarato Tim Lamb, avvocato di Meta, durante un’audizione della Commissione Europea.