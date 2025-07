Merck acquisisce Verona Pharma per 10 miliardi di dollari

Merck ha confermato le voci di mercato e ha ufficializzato l’acquisizione di Verona Pharma, un’azienda britannica focalizzata sulle malattie polmonari, con un’operazione del valore di circa 10 miliardi di dollari. Questo passo strategico mira a potenziare il portfolio di Merck nel trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Verona Pharma, conosciuta per la sua specializzazione nel settore delle malattie respiratorie, è stata valutata 107 dollari per azione nell’ambito dell’accordo, che rappresenta un premio del 23% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di martedì, pari a 86,86 dollari.

L’acquisizione, che dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno, consolida la posizione di Merck nel mercato delle terapie innovative per le malattie polmonari, un settore in continua espansione e di fondamentale importanza per la salute globale.