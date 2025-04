Mercedes-Benz, vendite globali in calo del 7% nel primo trimestre 2025

Nel primo trimestre del 2025 il gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz ha riportato un calo del 7% nelle vendite globali di auto e van, totalizzando 529.200 unità vendute. Questo decremento si riflette anche nelle vendite di veicoli elettrici a batteria (Bev), che hanno visto una riduzione del 10%, raggiungendo le 45.500 unità.

Le vendite di automobili hanno subito una flessione del 4% rispetto all’anno precedente, con 446.300 unità vendute, mentre i veicoli Bev hanno registrato un calo del 14%, fermandosi a 40.700 unità. Sul fronte dei van, le vendite sono diminuite del 21%, con un totale di 82.900 unità. Tuttavia, in controtendenza, le vendite di van Bev sono aumentate del 59%, raggiungendo le 4.700 unità.

“Nel primo trimestre del 2025 Mercedes-Benz ha venduto 446.300 automobili in un contesto di mercato dinamico. I risultati complessivi delle vendite riflettono un quadro eterogeneo a livello mondiale, con uno sviluppo positivo in Nord America (+4% a 76.900 con +1% negli Usa a 67.400) e in altri mercati importanti, in particolare in Corea del Sud (+40%)”, ha commentato Mathias Geisen, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes Benz Group AG e responsabile Marketing e vendite.