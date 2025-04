Mef: emissione dual tranche via sindacato nuovo BTP 7 anni e un nuovo BTP€i 30 anni

Il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha affidato a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe , J.P. Morgan, Natixis e Société Générale Inv. Banking il mandato per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 7 anni, con scadenza 15 luglio 2032, e un nuovo benchmark BTP€i a 30 anni – titolo indicizzato all’inflazione dell’area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco – con scadenza 15 maggio 2056, per un importo non superiore a 3 miliardi di euro (no grow). E’ quanto si apprende in una nota del Tesoro nella quale si indica che la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Si precisa che, pertanto, l’asta di BTP€i prevista per il 24 aprile 2025, non avrà luogo.