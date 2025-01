Mef: dicembre si chiude con avanzo stimato in 8 miliardi

Il mese di dicembre 2024 si è chiuso con un avanzo del settore statale stimato, in via provvisoria, in 8 miliardi di euro, con un miglioramento rispetto al corrispondente valore di dicembre 2023, che si era chiuso con un fabbisogno di 407 milioni. Lo ha annunciato il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) indicando che il fabbisogno del settore statale dell’anno 2024, in linea con le previsioni contenute nel piano strutturale di bilancio di medio termine, si stima pari a circa 124.900 milioni contro un fabbisogno 2023 pari a 108.573 milioni.