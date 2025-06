Mef: a febbraio fabbisogno di 18,7 miliardi

Nel mese di febbraio 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 18.700 milioni, a fronte di un febbraio 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 16.147 milioni. Lo rende noto il ministero dell’Economia e delle Finanz (Mef) in un comunicato stampa.