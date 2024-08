Mediobanca: utile record nell’esercizio 2023/2024. Ultime su dividendo e buyback

Mediobanca ha chiuso l’esercizio 2023/2024 “con risultati ai livelli massimi storici”. Nel dettaglio, nel periodo in esame i ricavi sono ammontati a 3.606,8 milioni (+9% a/a), l’utile netto 1.273,4 milioni (+24% a/a), utili per azione pari a 1,53 (+27% a/a), e con un Rote 14% (+1pp). La banca di piazzetta Cuccia ha rimarcato il “contributo positivo di tutte le fonti di reddito”, con il margine di interesse che è salito del 10% a 1.985 milioni e le commissioni che hanno evidenziato un +11% a circa 940 milioni.

Per quanto riguarda il capitolo “remunerazione degli azionisti”, per Mediobanca l’esercizio prevede circa 1,1 miliardi di distribuzione (in crescita di circa il 50% a/a, di cui 885 milioni di dividendi e circa 200 milioni di riacquisto e cancellazione di azioni).

Alla luce dei risultati, il consiglio ha deliberato di proporre alla prossima assemblea, la distribuzione di un dividendo annuale complessivo di 1,07 euro (payout del 70%) che, tenuto conto dell’anticipo erogato a maggio (€0,51) corrisponde a un saldo a novembre di €0,56 per azione. L’importo verrà messo in pagamento il 20 novembre prossimo con “record date“ il 19 novembre e data stacco il 18 novembre.

Ma anche l’avvio di un piano di riacquisto e cancellazione di azioni proprie (il secondo nell’arco del Piano 23/26), per un controvalore pari a circa 385 milioni che, alle quotazioni odierne, corrispondono a circa il 3,1% del capitale sociale. “Il numero di azioni, oggetto del predetto piano da sottoporre alle delibere assembleari, verrà fissato in sede di approvazione del bilancio a settembre”, precisa il gruppo guidato da Nagel.