McDonald’s perde il marchio “Big Mac” per il pollame nei Paesi dell’UE

La Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza che segna una sconfitta per McDonald’s: il gigante del fast food ha perso il marchio dell’Unione europea “Big Mac” per i prodotti a base di pollame.

La decisione è stata presa dopo che McDonald’s non è riuscita a dimostrare un uso effettivo e ininterrotto del marchio per un periodo di cinque anni nell’Unione europea.

La sentenza emessa in queste ore chiude una controversia iniziata nel 2017, quando la catena irlandese Supermac’s aveva presentato una domanda di decadenza del marchio Big Mac, registrato a favore di McDonald’s nel 1996. Supermac’s ha sostenuto che il marchio non fosse stato utilizzato in modo effettivo per i prodotti e servizi specificati nell’Unione europea per un periodo continuativo di cinque anni.

La sentenza della Corte di Giustizia europea rappresenta una significativa battuta d’arresto per McDonald’s, che ora perde l’esclusiva del marchio Big Mac per i prodotti a base di pollame nell’UE. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni su altre controversie legali riguardanti l’uso dei marchi all’interno dell’Unione europea.