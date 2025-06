Market mover: l’agenda macro di venerdì 6 giugno 2025

Lavoro Usa. Questo il market mover principale dell’ultima seduta della settimana. Come ogni primo venerdì del mese sono attesi dagli Usa i dati sul mercato occupazione per il mese di maggio, con il tasso di disoccupazione e le nonfarm payrolls in uscita alle 14:30 ora italiana. In mattinata per la zona euro sono attese le vendite al dettaglio e l’Istat pubblica le stime economiche.