Market mover: l’agenda macro di venerdì 30 maggio 2025

Molti gli spunti, in arrivo soprattutto al fronte prezzi, in agenda oggi. A cominciare dal dato sull’inflazione in uscita in alcuni dei principali Paesi dell’eurozona (Italia, Spagna e Germania). Test prezzi anche per gli Usa, dove è atteso nel pomeriggio italiano il PCE di aprile atteso in lieve calo. Si attende anche il reddito e la spesa personale di aprile, ma anche la lettura finale di maggio dell’indice di fiducia dell’Università del Michigan.