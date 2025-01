Market mover: l’agenda macro di mercoledì 29 gennaio 2025

28/01 · 16:27

Dopo un drastico calo del 17%, Nvidia tenta un rimbalzo a Wall Street. La startup cinese DeepSeek mette in discussione la supremazia statunitense con un nuovo modello di intelligenza artificiale, influenzando i mercati tech. Mentre Nvidia elogia lo sviluppo cinese, Apple si presenta come una scelta difensiva in questo contesto di volatilità.