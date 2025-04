Market mover: l’agenda macro di mercoledì 16 aprile 2025

Tra i dati macro più rilevanti, mercoledì in programma le vendite al dettaglio USA che potrebbero registrare un’accelerazione legata ad acquisti preventivi in vista dell’arrivo dei dazi, come sostengono da MPS Capital Services. In evidenza alcuni dati cinesi che sono stati comunicati stamattina come il PIL del primo trimestre, nonché produzione industriale e vendite al dettaglio di marzo. Appena diffuso il dato sull’inflazione nel Regno Unito che ha mostrato un rallentamento a marzo.

Lato banche centrale, si attende il discorso di Powell (Fed), utile per le possibili indicazioni di politica monetaria. In calendario la riunione della Banca centrale canadese, che dovrebbe lasciare i tassi invariati al 2,75%.