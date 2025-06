Market mover: l’agenda macro di martedì 3 giugno 2025

Occhi puntati oggi sulla pubblicazione dell’inflazione dell’area euro per il mese di maggio (si tratta del dato preliminare). Secondo il consenso degli economisti raccolto da Bloomberg l’inflazione è attesta in rallentamento al 2% dal precedente 2,2%, stesso valore che si ottiene estrapolato dalle letture dei numeri usciti finora dai principali Paesi (Spagna, Francia Italia e Germania) sostengono da MPS Capital Services secondo cui il consensus per il dato core è per un 2,4% (dal 2,7% di aprile).

In agenda sempre oggi anche il tasso di disoccupazione per la zona euro e per l’Italia, ma anche per gli Usa l’aggiornamento dal mercato del lavoro con i Jolts.