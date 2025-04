Market mover: l’agenda macro di martedì 29 aprile 2025

Attesi per la giornata di martedì l’indice GFK in Germania, l’inflazione in Spagna e la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia e in Unione Europea. Negli USA saranno pubblicati l’indice S&P Case-Shiller e l’indice FHFA. Questa in sintesi l’agenda macro di martedì 29 aprile 2025.