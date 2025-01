Market mover: l’agenda macro di martedì 28 gennaio 2025

27/01 · 15:58

Metsera, azienda biotech specializzata in farmaci per la perdita di peso, si appresta a quotarsi al Nasdaq con un’offerta pubblica iniziale di 17.187.500 azioni, puntando a raccogliere fino a 292,2 milioni di dollari. L’IPO prevede un prezzo per azione tra 15 e 17 dollari. Metsera sviluppa innovativi peptidi NuSH per trattare obesità e condizioni correlate, mirando a migliorare l’efficacia e la produzione.