Market mover: l’agenda macro di martedì 25 marzo 2025

Molti gli spunti in agenda oggi martedì 25 marzo 2025. Tra i dati attesi dalla Germania i prezzi produzione e l’Indice IFO. Dagli USA in pubblicazione l’indice FHFA, l’S&P Case-Shiller, nonché l’Indice Fed Richmond oltre che la fiducia dei consumatori. Quest’ultimo è un dato importante per verificare il sentiment dopo l’inatteso calo dello scorso mese e dopo la partenza dei dazi di marzo, come sottolineano gli esperti di MPS Capital Services.