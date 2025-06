Market mover: l’agenda macro di martedì 24 giugno 2025

Diversi gli appuntamenti in agenda oggi martedì 24 giugno 2025. Dalla Germania è atteso l’indice IFO sulla fiducia degli imprenditori, mentre per gli USA è previsto l’indice Fed Richmond, la fiducia dei consumatori.

Occhi ancora puntati sulla politica monetaria. In primo piano la due giorni di testimonianze semestrali del presidente della Fed, Jerome Powell, presso le Commissioni di Camera e Senato.