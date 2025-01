Market mover: l’agenda macro di martedì 14 gennaio 2025

13/01 · 14:00

Johnson & Johnson ha annunciato l’acquisizione di Intra-Cellular Therapies, una società biofarmaceutica specializzata in terapie per il sistema nervoso centrale, per un valore di 14,6 miliardi di dollari. Questa mossa strategica rafforza l’impegno di J&J nella ricerca e sviluppo di trattamenti per disturbi neuropsichiatrici e neurodegenerativi.