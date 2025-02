Market mover: l’agenda macro di martedì 11 febbraio 2025

10/02 · 15:54

L’inizio settimana a Wall Street si caratterizza per un andamento positivo, con gli investitori concentrati su dazi, trimestrali e dati economici. Il focus è sulle tariffe su acciaio e alluminio annunciate da Trump e sui risultati di aziende come McDonald’s e Coca-Cola. L’attesa è anche per la testimonianza di Powell al Congresso.