Market mover: l’agenda macro di giovedì 5 giugno 2025

Molti gli appuntamenti in agenda oggi giovedì 5 giugno 2025. Tra tutti spicca la riunione della Banca centrale europea (Bce) che dovrebbe tagliare nuovamente i tassi (la quarta volta nel 2025) e fornire le nuove proiezioni macro. Oltre al meeting Bce da seguire le vendite al dettaglio in Italia e i prezzi alla produzione nella zona euro, ma anche i nuovi sussidi di disoccupazione per gli Usa.