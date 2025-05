Maria Grazia Chiuri lascia la direzione creativa di Dior

Maria Grazia Chiuri ha annunciato la decisione di lasciare l’incarico di direttore creativo delle collezioni donna di Dior, parte del gruppo LVMH, dopo un periodo di nove anni. Durante il suo mandato, iniziato nel 2016, Chiuri ha portato una visione femminista ispiratrice e una creatività eccezionale al marchio, contribuendo alla crescita straordinaria di Dior.

Delphine Arnault, CEO di Christian Dior Couture, ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro di Chiuri, sottolineando come il suo contributo abbia permesso di creare collezioni altamente desiderabili e di scrivere un capitolo fondamentale nella storia di Dior. “Estendo i miei più calorosi ringraziamenti a Maria Grazia Chiuri, che, da quando è arrivata in Dior, ha compiuto un lavoro straordinario con una prospettiva femminista ispiratrice e una creatività eccezionale, tutto permeato dallo spirito di monsieur Dior, che le ha permesso di progettare collezioni altamente desiderabili”, ha commentato Arnault.