Mare Group, accordo triennale con UST Italia per il monitoraggio territoriale con droni

Mare Group, azienda di ingegneria digitale, ha recentemente firmato un accordo commerciale con UST Italia, specializzata nei servizi tecnici da drone a livello nazionale. Questo accordo triennale prevede l’integrazione della tecnologia proprietaria NIDO di UST nelle soluzioni offerte da Mare Group.

Secondo una nota ufficiale, Mare Group commercializzerà il sistema NIDO Unmanned Box System di UST Italia e lo integrerà con le proprie innovazioni in Extended Reality e Intelligenza Artificiale per la Computer Vision. Questo permetterà di potenziare l’offerta nel monitoraggio territoriale per scopi civili e di difesa, oltre ad aprire nuovi mercati come l’agri-food.

L’accordo include anche un impegno da parte di Mare Group a cofinanziare lo sviluppo con 50mila euro e sottoscrivere un aumento di capitale di 20mila euro a favore di UST Italia entro il 31 ottobre 2024. Questo investimento consentirà a Mare Group di acquisire una quota del 4% nel capitale sociale di UST Italia.