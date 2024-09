Marcolin e Abercrombie & Fitch, accordo pluriennale di licenza esclusiva

Marcolin, azienda italiana nota per i suoi prodotti di eyewear, ha annunciato la firma di un accordo di licenza esclusiva e pluriennale con Abercrombie & Fitch Co., un rivenditore globale di abbigliamento e accessori. L’accordo prevede la progettazione, produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista per i marchi Abercrombie, abercrombie Kids e Hollister.

Le prime collezioni frutto di questa collaborazione saranno disponibili all’inizio del 2025 e saranno distribuite a livello globale tramite una rete selezionata di negozi. Fabrizio Curci, CEO di Marcolin, ha dichiarato: “Questa nuova collaborazione rafforzerà la nostra presenza nel segmento lifestyle per i clienti più giovani, in linea con la nostra strategia di lungo termine.”

Fondata nel 1961, Marcolin possiede un portafoglio di brand sia di proprietà che in licenza. Nel 2023, l’azienda ha registrato vendite nette per 558,3 milioni di euro e conta circa 2.000 dipendenti. Abercrombie & Fitch Co. gestisce oltre 750 negozi in Nord America, Europa, Asia e Medio Oriente, oltre alle piattaforme di e-commerce, rivolgendosi a un target che va dai bambini ai millennials.