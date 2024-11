Macro Cina: produzione industriale rallenta a ottobre, migliorano le vendite al dettaglio

Arrivano dati a due velocità per l’economia cinese. La produzione industriale per il mese di ottobre ha messo a segno una crescita annua del 5,3% dal precedente 5,4%, deludendo le attese degli analisti che si attendevano un rialzo al ritmo del 5,6%. Migliori delle aspettative e in crescita le vendite al dettaglio che nel mese di ottobre hanno evidenziato un aumento del 4,8% dal 3,2% della passata lettura (consensus Bloomberg a +3,8%).